È tempo di bilanci per “ConFido nel ROTARY”, il progetto triennale ideato e voluto dal Rotary Club di Barletta, con la partnership dell’Associazione Divine del Sud. La cura ed il prendersi cura contraddistingue le due Associazioni, entrambe pilastri dell’inclusione e dell’integrazione su tutti i fronti, con la consapevolezza che insieme, facendo rete, si può fare di più e meglio. L’evento, ad un anno dall’avvio del progetto, si terrà giovedì 27 marzo alle ore 20,30 presso il Ristorante Antica Cucina a Barletta.

L’obiettivo replicato è quello di valorizzare il canile della città di Eraclio, creando un coinvolgimento diretto verso una società più accogliente e sostenibile, dedita all’adozione dei nostri amici a quattro zampe, perché nessuno resti in gabbia.

“ConFido nel ROTARY”, infatti, mira a promuovere l’adozione consapevole e a sensibilizzare la comunità sull’importanza di una società “Pet friendly”. Una serata di dialogo e solidarietà, moderata dalla giornalista di Telenorba, Francesca Rodolfo, partner del progetto, che guiderà il dialogo tra le autorità locali e i rappresentanti di iniziative virtuose del territorio. Sarà un’occasione per condividere esperienze, idee e progetti per migliorare la vita dei cani del canile e per costruire una comunità sempre più sensibile al benessere animale. Durante la serata, saranno raccolti fondi per garantire cure veterinarie, cibo di qualità e un ambiente accogliente per i cani ospiti della struttura. Ogni contributo, grande o piccolo, farà la differenza nella vita di questi animali. Guest star della serata Tommy Dibari che racconterà il suo personale vissuto arricchente, “Io e Molly”, storia di una psicoadozione.