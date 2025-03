“Si è svolta presso la sede della Lega Navale di Barletta – questo è il comunicato del Presidente dell’associazione barlettana Giuseppe Gammarota – un tavolo tematico della giornata della Costa. Un’importante riunione finalizzata a creare le basi per un progetto di prevenzione e sicurezza marina, in sinergia tra la Capitaneria di porto di Barletta, (presente il Comandante Antonino Indelicato), la Direzione Marittima di Bari, (presente il Comandante Pierpaolo Pallotti), la sezione di protezione Civile della Regione Puglia, (presente Dot. Nicola Lopane e suoi collaboratori), la Lega Navale Italiana di Trani, (presente il Presidente Luigi Ventura) e la Lega navale Italiana di Barletta, (presente il Presidente Giuseppe Gammarota, il Consigliere Damiani, il Consigliere Abate, il Consigliere Comitangelo e il Consigliere Bollino). Nel corso della riunione si è deciso di creare una sinergia operativa finalizzata alla sicurezza in mare attraverso la costruzione di un protocollo d’intesa tra i soggetti su elencati.

Dopo aver ascoltato il responsabile della Protezione Civile della Regione Puglia, diverse sono state le idee in merito, tutte raccolte dal dott. Lopane il quale ha descritto le potenzialità di un progetto tra gli attori su descritti. Il tavolo decide di rincontrarsi nuovamente per definire ulteriori dettaglio nei prossimi giorni.

Successivamente saranno rese pubbliche le azioni finalizzate al raggiungimento dell’obbiettivo che vedrà il coinvolgimento diretto dei possessori di imbarcazioni. Una importante idea progettuale finalizzata alla prevenzione e alla sicurezza di chi va per mare”.