“Solo il martedì” è il titolo della minirassegna che il Politeama Paolillo di Barletta propone al pubblico ogni martedì con film originali e interessanti. Dopo “100 di questi anni”, che celebra il secolo dell’Istituto Luce, il 25 marzo ecco la proiezione (ore 18.30 e 21.15) di “Amiche mai” di Maurizio Nichetti con Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz, commedia “on the road” che regala una risata e non tradisce la grande singolarità del suo autore.

La rassegna “Solo il martedì” proseguirà con “Una viaggiatrice a Seoul” (1 aprile) di Hong Sang-soo con Isabelle Huppert. Premiato al Festival d Berlino, il film del prolifico e bravo regista sudcoreano delizia con l’ennesimo studio di una umanità peculiare. “Never look away” (8 aprile) di Lucy Lawless è, invece, un ritratto documentaristico ed un emozionante tributo alla storica reporter di guerra della CNN Margaret Moth.

Giovedì 27 marzo (ore 21.15) imperdibile film concerto al Politeama Paolillo. Vincent Adam Paul dirige lo spettacolare “Imagine Dragon: live from the Hollywood Bowl” immortalando l’evento californiano (oltre quaranta musicisti presenti sul palco) con sei operatori di ripresa, una steadcam e un drone. La famosa band statunitense, vincitrice di un GRAMMY, ha dato vita ad una eccezionale performance con la Los Angeles Film Orchestra per eseguire i successi e le nuove hit in testa alle classifiche internazionali. Apoteosi per l’ambientazione scenografica arricchita da immagini evocative e da fuochi d’artificio che culminano in uno straordinario show pirotecnico.