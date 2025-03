Domenica 6 aprile, l’associazione La Via della Felicità, scende in campo per difendere il mare e le spiagge di Barletta. Un’azione concreta, parte di una mobilitazione senza precedenti: la pulizia spiagge della Giornata Regionale delle Coste pugliesi, coordinata da 2HANDS e patrocinata dalla Regione Puglia e dalle Capitanerie di Porto.

Un gesto grande, un impatto enorme. Ogni sacco riempito, ogni pezzo di plastica rimosso, ogni mano che si unisce per proteggere il proprio mare, è un tassello di un cambiamento più grande. Alla fine della giornata, i rifiuti raccolti saranno sommati a quelli rimossi in tutta la Puglia, per dimostrare che insieme cambiamo le cose.

Dove e quando? Ci vediamo a al Braccio di Levante, alle 9.45. Porta la tua energia e i tuoi amici, noi penseremo a tutto il resto. Guanti e sacchi saranno disponibili per tutti i partecipanti.

“Sei più grande di quel che pensi” Questo è il motto della giornata, perché il vero cambiamento inizia da chi sceglie di fare la propria parte. Singolarmente possiamo fare molto, ma insieme possiamo essere inarrestabili.

E proprio come scrisse l’autore della guida al buon senso La Via della Felicità, l’umanitario L. Ron Hubbard, “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo”.