In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo del 2 aprile, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2007 per promuovere i diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico, la Fondazione Tatò Paride per l’Italia lancia un’iniziativa dal forte impatto sociale. Con il sostegno dei supermercati Tatò Paride di Master Coop Alleanza 3.0 e il lavoro dei ragazzi della Cooperativa sociale Work-Aut Lavoro & Autismo, il progetto mira a unire inclusione sociale e valorizzazione delle capacità delle persone autistiche attraverso il lavoro.

Dal prossimo 2 aprile, nei tre punti vendita Coop di Barletta Master Coop Alleanza 3.0 – situati in Via Sant’Antonio, Via Raffaele di Bari e Via Federico di Svevia – sarà disponibile una confezione speciale composta da 6 prodotti “Fior Fiore Coop”, il fiore all’occhiello della linea Coop.

Questa confezione, proposta ad un costo simbolico (di € 9,90), sarà preparata interamente dai ragazzi di Work Aut, che quest’anno collaborano con tutti e tre i supermercati coinvolti nell’iniziativa. Un passo avanti significativo rispetto agli anni precedenti, in cui operavano solo presso il punto vendita di Via Sant’Antonio.

«Siamo davvero soddisfatti del lavoro svolto in questi anni in collaborazione con la cooperativa sociale Work Aut – dichiara la presidente della Fondazione Tatò Paride per l’Italia Francesca Tatò. Quest’ anno l’organizzazione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo ha una caratteristica particolare: il numero “tre”, ossia il numero perfetto. Tre sono infatti le giornate organizzate finora, tre sono i ragazzi che prestano la propria opera lavorativa da noi, tre sono anche i supermercati che si pregiano della loro passione professionale».

Questa iniziativa celebra il lavoro come strumento di indipendenza e integrazione sociale per i ragazzi autistici, sensibilizzando la comunità sull’importanza di creare spazi inclusivi e valorizzando il loro contributo fattivo. Il progetto coincide inoltre con il periodo pasquale, offrendo un regalo speciale che unisce solidarietà e consapevolezza.

La Fondazione Tatò Paride per l’Italia, insieme a Coop e Work Aut, invita tutta la comunità a sostenere questa iniziativa, per dimostrare che la consapevolezza e l’inclusione sono valori che si costruiscono insieme. Un gesto concreto per celebrare la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo e per supportare l’indipendenza e il valore del lavoro dei ragazzi di Work Aut.

Anche con questa iniziativa, la Fondazione Tatò Paride per l’Italia, la Cooperativa sociale Work-Aut Lavoro & Autismo e Coop Master Coop Alleanza 3.0 vogliono sottolineare l’importanza dell’inclusione sociale e valorizzare l’impegno dei ragazzi autistici che presso i supermercati Coop Master Coop Alleanza 3.0 di Tatò Paride già da tempo svolgono un ruolo fondamentale, dimostrando le loro capacità e competenze, con un regolare contratto di lavoro di prestazione occasionale.

La Fondazione Tatò Paride per l’Italia non è nuova a iniziative di sostegno e solidarietà. Con l’intento di offrire opportunità concrete a chi si trova in condizioni di fragilità, bisogno o sofferenza, utilizzando risorse ed esperienze, e sostenendo idee, progetti ed iniziative sociali. Costituita nel 2020, in pieno lockdown, la fondazione è nata dalla convinzione di tutta la famiglia Tatò, del capostipite Bartolo, amministratore unico, assieme alla moglie Maria e ai figli Paride, Domenico e Francesca, che da quasi 50 anni guida l’azienda Tatò Paride spa, operante nella grande distribuzione organizzata e Master Franchising di Coop Alleanza 3.0, per la quale gestisce l’insegna e la commercializzazione dei prodotti Coop in Puglia e Basilicata con una rete composta da oltre 160 punti vendita tra diretti ed affiliati. La Tatò opera, inoltre, sempre in Puglia e Basilicata, con l’insegna di proprietà Alter Supermercati e gestisce 6 Cash & Carry ad insegna ItalyCash.