È tornato a riunirsi oggi in seduta pomeridiana il Consiglio comunale, presso la sala consiliare di via Zanardelli, per discutere diversi punti all’ordine del giorno. Come sempre, si è partiti dalle domande di attualità e interrogazioni poste dai consiglieri, soprattutto di opposizione, all’Amministrazione comunale.

Il gruppo consiliare del PD, attraverso una domanda posta dalla consigliera Spinazzola, ha chiesto maggiori ragguagli riguardo alla notizia diffusa dalle nostre pagine riguardante la delibera di Giunta che ha approvato la partecipazione ai finanziamenti PNRR per la tanto attesa realizzazione di una piscina comunale. Come già descritto nel precedente articolo, questa soluzione prevede il finanziamento di una piscina comunale scoperta, con annessi servizi e spogliatoi: la risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Dileo, ha indicato che non esiste una convenzione che preveda una copertura della piscina, una volta ricevuto il finanziamento del PNRR. Il motivo è chiaramente questo: l’obiettivo perseguito è quello di non perdere l’occasione del finanziamento. Ma ci teniamo a mantenere alta l’attenzione sulla necessaria, seppure successiva, copertura della piscina, oltre che all’adeguata attrezzatura per renderla fruibile anche come vasca riabilitativa.

Accolti formalmente nella massima Assise cittadina i due nuovi consiglieri comunali subentrati ai due neo assessori Cefola e Tupputi, come primi non eletti nelle loro liste nei nomi di Martina Gorgoglione per Fratelli d’Italia e Michele Bizzoca dell’allora lista CON della coalizione di centrosinistra. Ma oggi sappiamo che la Tupputi ha scelto il centrodestra nelle fila di Forza Italia, recentemente eletta anche come segretario cittadino del partito.

Dopo la tranquilla approvazione dei due debiti fuori bilancio e la variazione di bilancio riguardante il più volte discusso Contratto di Quartiere II, è da segnalare per una completa analisi politica solo una piccola bagarre tra il Sindaco e le opposizioni riguardo alla nuova nomina per un componente del CdA della A.S.P. “Regina Margherita”, per cui esistevano varie strade da percorrere ma si è preferita quella indicata da Cannito nel suo intervento introduttivo: riformulare un avviso pubblico da cui si attingerà un nuovo elenco, tra cui il Consiglio comunale dovrà scegliere il nominativo. Come avvenuto per la scelta dell’intero CdA in passato. L’opposizione ha ritenuto che tale scelta sarebbe potuta essere compiuta utilizzando la vecchia graduatoria, facendo formulare al consigliere Doronzo (Coalizione Civica): «Sospetti» su cui certamente si dovrà tornare a parlare.

Infine, è stata approvata la Convenzione riguardante la figura del Segretario Generale, condivisa tra i Comuni di Barletta ma anche delle Isole Tremiti e Zapponeta.

La maggioranza di centrodestra guidata da Cannito sembra aver ritrovato il suo vigore dopo la ripartenza in seguito all’azzeramento della Giunta precedente.