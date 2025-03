Quattro diciassettenni barlettani sono stati arrestati in esecuzione di tre Ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Bari, nell’ambito di altrettante operazioni dalla Polizia di Stato della BAT. I giovani sono accusati, a vario titolo, di rapina, lesioni e furto aggravato, reati commessi tra il dicembre 2024 e gennaio 2025.

I provvedimenti cautelari scaturiscono da distinte e parallele attività d’indagine, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari e svolte dalla Squadra di P.G. del Commissariato di P.S. di Barletta, incentrate sulla recrudescenza di episodi criminali recentemente posti in essere a Barletta.

Di questi fatti era sospettato un gruppo di minori barlettani i quali – benché già destinatari di Avviso Orale del Questore della BAT e segnalati all’Autorità giudiziaria in quanto gravemente sospettati di reati della stessa natura commessi nei due anni precedenti, quando erano poco più che quindicenni – avevano già diverse volte violato la misura del Collocamento in Comunità alla quale erano stati nel frattempo sottoposti, manifestando una particolare pervicacia criminale.

Sulla base dei robusti elementi probatori raccolti in fase di indagine dagli investigatori del Commissariato di Barletta in relazione a due furti, perpetrati tra fine dicembre e inizio gennaio ai danni di una pasticceria di via Regina Margherita e all’interno di un supermercato di via Achille Bruni, la Procura dei Minori ha chiesto per i giovani ed ottenuto dal GIP del Tribunale dei Minori di Bari la massima misura prevista per il rito minorile, ossia la traduzione presso un Istituto Penale Minorile. In entrambi i casi era stata forzata la serranda di ingresso ed asportate le casse, con ingenti danni alle strutture, modus operandi utilizzato anche in analoghi eventi delittuosi commessi nello stesso arco temporale e sui quali sono ancora in corso indagini.

Gli investigatori barlettani hanno chiuso anche il cerchio sulla rapina commessa il 3 dicembre scorso in danno di un diciassettenne del posto: individuato infatti tra i minorenni arrestati anche il quarto componente del gruppo degli aggressori che avevano picchiato il malcapitato, solo in casa, sottraendo diversi preziosi, oggetti di valore e un monopattino elettrico.

Negli ultimi due anni, sono oltre venti i gravi episodi delittuosi ritenuti riconducibili al gruppo dei minori, in composizione diversa. I poliziotti e le poliziotte del Commissariato di Barletta e del locale Posto Polfer sono riusciti, infatti, a raccogliere importanti elementi probatori che, dopo il positivo vaglio della Procura dei Minori, hanno consentito l’emissione di quindici avvisi di conclusione delle indagini preliminari e richieste di rinvio a giudizio relativi a delitti di ricettazione, furto aggravato, rapina, estorsione, danneggiamento, tutti compiuti, tra il 2023 ed il 2024, in danno di esercizi commerciali, veicoli e privati cittadini di Barletta, nonché di vagoni ferroviari e bar della locale Stazione ferroviaria.

Si sottolinea che sono tuttora in corso accertamenti per verificare l’eventuale responsabilità degli stessi minori in analoghi eventi delittuosi perpetrati nei mesi scorsi a Barletta.