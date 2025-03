“Contando solo sulle nostre forze di artisti e persone impegnate nella lotta contro la violenza di genere – lo comunicano Grazia Dibenedetto in arte Grace, la produzione Sciarabbà e tutto il team artistico con il partenariato – abbiamo organizzato questo evento. “Grace Donna 3.0“, non è un semplice concerto ma un modo per dare voce alle donne che hanno attraversato diverse epoche storiche. Il ricavato andrà in beneficenza alle donne vittime di violenza – sempre troppe!- attraverso il CAV, l’osservatorio Giulia e Rossella e il Centro per le Famiglie. Abbiamo faticato per riempire la sala da 150 posti della Multisala Paolillo perché ogni biglietto venduto in più, sarà un pezzetto di contributo a loro sostegno in più. Saremmo lieti poteste dedicarci uno spazio e fare da eco, vista la causa da cui tutto parte.

DESCRIZIONE DELL’EVENTO:

Grace Donna 3.0

“Canzoni che celebrano la forza delle donne”

28 marzo 2025 Cinema Multisala Paolillo Barletta

Ingresso ore 20,30

Inizio spettacolo ore 21,00

Produzione Sciarabba’

Progetto artistico a cura di Grazia Dibenedetto (Grace DB)

Supervisione artistica e incursioni narrate a cura dell’attrice Michela Diviccaro

Voce Grace DB

Basso Ruggiero Balzano

Tastiere Alex Terlizzi

Batteria Marco Valerio

Chitarre Nik Seccia

Arrangiamenti e collaborazione artistica a cura di Kuore Nero studio Foggia e New Born Records Barletta. Parte del ricavato andrà in beneficenza all’Osservatorio Giulia e Rossella (Centro Anti Violenza di Barletta) e al Centro per le Famiglie in favore delle donne vittime di violenza.

PARTNERS DELL’EVENTO:

Cinema Multisala Paolillo

Lyons club Host Barletta

Se Non Ora Quando

Arci Cafiero Barletta

Centro Per le Famiglie

Centro Anti Violenza- Osservatorio Giulia e Rossella

Circolo Marida

SINOSSI

Donna 3.0 è Grace, l’autrice di alcuni brani inediti dello spettacolo, e le donne della sua generazione che, a un certo punto, si sono ritrovate, senza volerlo, protagoniste di un passaggio storico, fatto di miti che crollano. Il racconto musicale- con incursioni teatrali dell’attrice Michela Diviccaro- spaziano temporalmente dall’amorevole Donna 1.0 vittima di una società maschilista e chiusa nel suo nucleo familiare alla 2.0 che, per prima, rompe le regole e anticipa i tempi come una nuova eroina: mamma e moglie che inizia a studiare e concilia lavoro e famiglia, con enormi sacrifici. Lo smarrimento di Grace donna 3.0 è quello di chi prende le distanze dai modelli con cui è cresciuta da bambina. Nella storia della musica italiana tante sono state le artiste che si sono fatte rappresentanti di questi passaggi storici, da Mina, Patty Pravo, Loredana Bertè… Etc. Ripercorreremo insieme questo viaggio intenso anche attraverso le loro canzoni”.