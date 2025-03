Ancora un furto notturno nella città di Barletta. I ladri si sono introdotti in un supermercato di via Imbriani piegando la saracinesca di uno dei due ingressi. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto la Polizia Scientifica per i rilievi. La notizia è arriva nello stesso giorno in cui la Polizia ha reso noti gli arresti a carico di quattro minori responsabili di furti e rapine negli ultimi mesi nella città della Disfida.