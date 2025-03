Si terrà domani, Venerdì 28 marzo presso la sala Giunta alle ore 10,30, la conferenza stampa di presentazione della mostra “Ricerca e Tutela nella Pinacoteca Giuseppe De Nittis. Scoperte e Prospettive” che sarà inaugurata lunedì 31 marzo a Palazzo Della Marra, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Alla conferenza saranno presenti il Sindaco Cosimo Cannito, l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli, la Soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province BAT e Foggia Anita Guarnieri, la storica dell’arte Christine Farese Sperken e il dirigente al Settore Cultura Savino Filannino.

La mostra è il risultato di un proficuo rapporto di collaborazione instaurato tra la Soprintendenza e la Pinacoteca Giuseppe De Nittis di Barletta, consistente in una nuova attività di studio della collezione dell’artista, al fine di acquisire ulteriori elementi per la tutela e la valorizzazione delle sue opere. Si tratta di un contributo tecnico-scientifico, piuttosto che storico-artistico, che ha portato a mettere in luce inedite chiavi di lettura dei quadri più privati del nostro pittore, ossia quel nucleo di opere straordinarie che sua moglie Léontine Lucile Gruvelle, dopo la morte di De Nittis, scelse di non vendere per poi donarlo alla sua città natale, con un generoso lascito testamentario.

Tale fruttuosa collaborazione tra istituzioni ha consentito di effettuare interventi di restauro su due opere appartenenti alla Pinacoteca “Giuseppe De Nittis” e precisamente Procella e Natura morta, eseguiti dall’Istituto Centrale per il Restauro (ICR).

Un restauro esemplare che ha ispirato l’approfondimento dei documenti e della bibliografia su De Nittis a cura della Soprintendenza BAT e Foggia, suggerendo confronti con altri undici dipinti, di cui due chiesti in prestito alla Pinacoteca Metropolitana Corrado Giaquinto di Bari, in un’ottica di nuova collaborazione con un altro importante luogo della cultura pugliese.

Ulteriori dati sulla tecnica sono stati rilevati, infine, grazie alle indagini non invasive condotte dal Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali – Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

La mostra intende confermare l’originalità e l’eccezionale qualità dell’artista.

Sarà anche l’occasione per parlare della visita in città del Ministro Giuli lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile.