Barletta parteciperà alla 57^ edizione del Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e distillati di Verona aperto agli operatori del business. L’evento, programmato dal 6 al 9 Aprile 2025, vedrà in primo piano il settore vinicolo locale grazie al contributo garantito dall’Amministrazione comunale. L’Ente ha infatti accolto la richiesta di sostegno avanzata dal Consorzio per la tutela del vino D.O.C. Rosso Barletta, organismo rappresentativo – attraverso le associate Cantina Sociale di Barletta e Cantine della Bardulia – di circa 600 produttori vitivinicoltori del territorio.

La scelta dell’Ente civico è determinata ad offrire visibilità a Barletta e ad un suo elemento identitario nello spazio espositivo fieristico dello stand Puglia, dove sarà possibile diffondere immagini e video, offrire materiale divulgativo, promuovere il territorio comunale e divulgarne la vocazione turistica/agroalimentare.

Alla conferenza stampa di presentazione odierna, a Palazzo di Città, erano presenti il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito, l’Assessore alle Attività Produttive Giuseppe Dileo, il Presidente della II Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive, Sviluppo Economico e Lavoro Gennaro Calabrese con alcuni componenti, una delegazione del Consorzio.

“Vinitaly – sostengono il Sindaco Cannito e l’Assessore Dileo – è l’evento fieristico elitario nella promozione del vino italiano e l’Amministrazione comunale di Barletta ha voluto, ancora una volta e con autentico slancio, sostenere i produttori locali garantendo loro la presenza a Verona. Per gli importatori, i ristoratori, gli operatori, questa vetrina è un appuntamento che indica con esattezza lo stato dell’arte di un settore dove la nostra città può ambire ad occupare posizioni sempre più prestigiose grazie all’intraprendenza e all’esperienza che si traducono in etichette DOC e IGP di qualità concorrenziale.

L’augurio fiducioso che vogliamo trasmettere alle nostre aziende vinicole, considerando anche la difficile congiuntura del commercio internazionale condizionata dall’introduzione di dazi, è quello di poter individuare, durante quest’appuntamento, nuovi mercati dove il prodotto possa esercitare appeal e attivare investimenti profittevoli in grado di pilotare verso promettenti orizzonti economici il marchio Barletta. Meritiamo, per tradizione, di rappresentare una forza trainante dell’intero comparto enogastronomico del Mezzogiorno. Non ultima, oggi, sottolineiamo la volontà del Comune di rivalutare, in questo itinerario di sostegno al settore, la rinnovata ex Cantina Sperimentale presso la Palazzina Reichlin che deve diventare, in futuro, location simbolo per manifestazioni ed eventi collegati della nostra tradizione vinicola”.