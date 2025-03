“L’ambiente è una sfida complessa e cruciale, particolarmente sentita qui a Barletta – lo dice Giuseppe Dibenedetto (FI) Presidente della Commissione Ambiente, Verde Pubblico e Servizi Pubblici – dove le questioni ecologiche toccano profondamente la comunità. Con questa consapevolezza, accolgo con responsabilità e impegno l’incarico di Presidente della VII Commissione permanente Ambiente, Verde Pubblico e Servizi Pubblici. Desidero ringraziare i colleghi della commissione per la fiducia che hanno riposto in me e la presidente uscente, Patrizia Mele, per il lavoro svolto fino ad ora.

Mi impegnerò a proseguire il percorso intrapreso dalla commissione sin dal suo insediamento, mantenendo alta l’attenzione sulle molteplici questioni ambientali che interessano la nostra città. Non mancheranno momenti di confronto con le associazioni attive nelle tematiche ambientali, e sono certo che, lavorando insieme, sapremo affrontare le sfide in modo efficace. Metterò un’attenzione particolare alla questione ambientale, fondamentale per il nostro territorio”.