Torna il grande tennis in Puglia con la 25esima edizione dell’Open della Disfida, che andrà in scena sui campi in terra rossa del circolo tennis di Barletta “Hugo Simmen” dal 31 marzo al 6 aprile. C’è grande attesa per il challenger Atp da 100mila euro di montepremi, tra i primi appuntamenti internazionali sulla terra, in vista dei tornei prestigiosi di Montecarlo, Roma e Parigi. Bisognerà trovare l’erede del bielorusso Damir Dzumhur, vincitore della passata edizione. E i nomi dei partecipanti iscritti al torneo sono di assoluto spessore, per un torneo che andrà a coniugare qualità, esperienza e talento.

La Puglia sarà presente anche sui campi di gioco con il Bisceglie Pellegrino nel tabellone principale e con il giovane talento martinese Basile nelle qualificazioni.

Non mancheranno gli eventi collaterali che animeranno l’intera settimana nella struttura sportiva barlettana.

Il servizio di Aldo Losito.