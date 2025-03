«La presenza del Ministro Giuli a Barletta e Trani è la dimostrazione della vicinanza del Governo Meloni al nostro territorio. La decisione di attribuire a queste due storiche città pari dignità e indipendenza nel contesto degli Archivi di Stato risponde alle legittime richieste delle comunità locali e dei tanti cittadini che da anni chiedevano attenzione per il patrimonio archivistico e culturale della nostra terra». Così il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera a margine della visita del Ministro Alessandro Giuli per le inaugurazioni delle sedi degli Archivi di Stato a Barletta e Trani.

«Quello di oggi è un prestigioso riconoscimento per l’intera Provincia. La soluzione trovata ha dato la possibilità di non danneggiare nessuno e l’occasione a tutte le parti in causa di portare a casa un risultato importante. In questo contesto, il Ministero della Cultura, sotto la guida attenta e sensibile del Ministro Giuli, ha dimostrato un impegno concreto nei confronti delle esigenze di tutto il territorio. Le inaugurazioni di Barletta e Trani di quest’oggi sono un ulteriore passo in avanti compiuto dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani per garantirsi autonomia. Questo riconoscimento rappresenta un segno tangibile della vicinanza del Governo alle realtà locali».