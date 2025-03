Uno 0-4 inequivocabile alla Virtus Bisceglie in trasferta ed Eccellenza ormai a un passo. A cinque giornate dalla fine, l’Audace Barletta è vicino a centrare il quarto salto di categoria in quattro anni e a tornare nel quinto livello del calcio italiano.

Troppo forti i ragazzi di Maffucci, troppo netta la superiorità rispetto alle avversarie, pur non trascurando i meriti di una Virtus Mola anch’essa protagonista di un’ottima stagione (otto i punti di ritardo dei molesi ndr). Ad aprire le danze è stato Morra, alla diciottesima segnatura stagionale e alla centesima complessiva dell’attacco strabordante del team barlettano. A completare il quadro, con una tripletta, è stato Gianni Lorusso, che è riuscito a toccare quota 30 gol in campionato, a -1 dalla punta della Virtus Mola, Davide Fieroni, in una ”sfida nella sfida” di questo torneo. Saranno sufficienti sette punti a Vicedomini e compagni nelle prossime giornate: domenica prossima arriva il San Severo al ”Puttilli”.

Foto Nunzia Filannino

A cura di Giacomo Colaprice