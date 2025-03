Pomeriggio fitto di impegni sul nostro territorio per il ministro Alessandro Giuli. Il titolare del dicastero della Cultura ha, infatti, presenziato alla inaugurazione della nuova sede dell’Archivio di Stato a Barletta e, subito dopo, ha fatto visita alla sede di Trani del medesimo Ente. In serata, il ministro Giuli sarà nuovamente a Barletta dove, a Palazzo Della Marra, inaugurerà un evento dedicato al pittore Giuseppe De Nittis. Ad accompagnare il ministro della Cultura in queste sue visite istituzionali, il senatore di Forza Italia Dario Damiani che ha ribadito l’importanza di completare il decentramento amministrativo.

«Ha prevalso il buonsenso – ha dichiarato il senatore barlettano – per cui da oggi la nostra provincia vanterà due co-sedi dell’Archivio di Stato con pari dignità, una a Trani e una a Barletta. Dopo l’inaugurazione dell’Ufficio scolastico provinciale pochi mesi fa, aggiungiamo così un altro importante tassello che va a definire ulteriormente l’assetto degli organi periferici spettanti al nostro territorio».