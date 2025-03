Il capolavoro “Taxi Driver”, il Premio Oscar “No Other Land”, l’opera “Turandot” da Londra e il terzo appuntamento della rassegna “Solo il martedì” con “Una viaggiatrice a Seoul” connotano gli eventi di fine marzo e inizio aprile al Politeama Paolillo di Barletta.

Dal 31 marzo al 2 aprile nella storica struttura barlettana ecco la proiezione di “Taxi Driver” (lunedì 31 ore 21.15; martedì 1 aprile ore 17.30; mercoledì 2 aprile ore 19.30) che a distanza di quasi 50 anni dall’uscita (1976) torna sul grande schermo in una nuova versione restaurata in 4K, distribuita da Nexo Studios in collaborazione con MYmovies. L’iconica pellicola firmata da Martin Scorsese, interpretata da Robert De Niro e da una giovanissima Jodie Foster (sceneggiatura Paul Schrader, colonna sonora Bernard Herrmann) esplora i temi della follia, della violenza e della redenzione in una metropoli oscura e soffocante. Palma d’Oro a Cannes e candidato a 4 Oscar, Taxi Driver racconta la storia di Travis Bickle, ex marine e reduce dal Vietnam, tassista notturno alienato da una New York corrotta che precipiterà in una discesa ossessionante.

Sempre dal 31 marzo al 2 aprile ecco sul grande schermo “No Other Land. Vincitore del Premio Oscar 2025 come miglior documentario è opera del collettivo israelo-palestinese di cui fa parte Hamdam Ballal, recentemente rapito e picchiato, per fortuna liberato. Il film tocca le coscienze, parla di amicizia, dignità e resistenza: narra con forza e umanità le demolizioni di Masafer Yatta in Cisgiordania a opera dell’IDF. Proiezioni: lunedì 31 ore 21.15; martedì 1 aprile ore 17.30; mercoledì 2 aprile ore 17.30 e 21.30)

Per gli appassionati di lirica, martedì 1 aprile (ore 20.15) in diretta da Londra The Royal Opera propone al pubblico internazionale “Turandot”. L’ultima opera di Puccini curata da Andrei Serban è una delle più spettacolari del repertorio del Covent Garden. Orchestra affidata alla bacchetta del M° Rafael Payare. Nel cast: Sondra Radvanovsky, Seokjong Baek, Anna Princeva, Adam Palka, Hansung Yoo, Aled Hall, Michael Gibson, Paul Hopwood, Ossian Huskinson.

Sempre il 1° aprile al Politeama Paolillo, terzo appuntamento della rassegna “Solo il martedì” con il film in versione originale “Una viaggiatrice a Seoul” di Hong Sang-soo (ore 19.15 e 21.15). Il regista sudcoreano pone al centro la poesia come chiave di lettura delle profondità emotive dell’individuo. La commedia, lo scorso anno, al Festival Internazionale di Berlino ha vinto l’Orso d’Argento e il Gran Premio della Giuria.