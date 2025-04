Nei loro occhi la speranza di poter donare amore ad una famiglia che abbracci con gioia l’esperienza dell’adozione. Sono oltre 200 i cani ospitati nel rifugio comunale di Barletta affidati alle cure dei dipendenti Barsa. Per migliorare le loro condizioni di vita e dare una mano ai lavoratori della struttura, il Rotary Club di Barletta, in collaborazione con l’associazione Divine del Sud, ha organizzato una serata di solidarietà per raccogliere fondi da destinare al canile comunale e presentare i risultati della campagna di sensibilizzazione “ConFido nel Rotary” grazie alla quale è stato possibile effettuare una prima donazione.

L’impegno del Rotary in favore degli amici a quattro zampe proseguirà con altre iniziative finalizzate a costruire una comunità sempre più sensibile al benessere animale.

Il servizio.