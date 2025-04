Dopo il grande successo della prima edizione del 2015, Tommy Dibari, scrittore e psicologo barlettano, torna in libreria con una nuova versione del suo sesto romanzo, Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine, ora edito da Santelli Editore. La nuova edizione del romanzo, dal 4 aprile nelle librerie di tutta Italia, non è solo un ritorno ma anche una revisione e un arricchimento di un’opera che ha già saputo toccare il cuore dei lettori. Dibari, che nella sua carriera ha sempre cercato di esplorare le emozioni più profonde e complesse dell’animo umano, questa volta si concentra su un tema delicato e universale: l’adozione e il percorso doloroso ma ricco di speranza di una coppia che affronta le difficoltà dell’infertilità.

Il libro la storia di Tommy e Doriana, una coppia di genitori come tanti, che tra il dolore e la frustrazione di non riuscire ad avere un figlio, trovano una nuova via attraverso l’adozione. Tra visite mediche, terapie, speranze infrante e difficoltà emotive, il romanzo affronta con grande sensibilità la complessità di questo cammino, mettendo in luce il coraggio e la resilienza dei protagonisti.

“Il percorso di Tommy e Doriana – spiega Dibari – è una storia di questi tempi, quella di tante coppie che nonostante le difficoltà non abbandonano la speranza di avere un figlio.” In un contesto dove le sfide sembrano insormontabili, l’adozione diventa una scelta d’amore, un passo coraggioso che porta alla creazione di un legame che supera ogni difficoltà. Il cuore pulsante della storia è l’arrivo di Martina, una bambina che con la sua personalità vivace e con la sua frase indimenticabile – “Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine” – conquisterà definitivamente i protagonisti, ma anche i lettori. Questa semplice, ma profonda frase rappresenta il desiderio della piccola di affermare la propria identità e i propri limiti in un contesto nuovo e sconosciuto. È un momento che segna il passaggio dalla speranza alla realizzazione di un sogno, da una vita che cambia a una famiglia che si costruisce.

Con una narrazione che mescola umorismo, tenerezza e citazioni preziose, Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine è un inno alla forza dei legami familiari e un omaggio a tutti coloro che, affrontando le difficoltà, riescono a trovare la luce nella speranza e nell’amore.

Informazioni sull’autore

Tommy Dibari, psicologo e scrittore originario di Barletta, è autore di importanti programmi televisivi per Rai, Mediaset e Telenorba. Vanta una carriera letteraria di lunga data, con numerosi successi, tra cui il suo primo libro, La Cambusa. Storia d’amore e di altre malattie, e il romanzo autobiografico Sarò vostra figlia se non mi fate mangiare le zucchine. Storia di un’adozione, pubblicato da Cairo Editore nel 2015. La Puglia è una costante nei suoi lavori, come nel libro Me la sono andata a cercare, sempre edito da Cairo, in cui racconta la sua “malattia” per la scrittura, le esperienze con gli adolescenti, i pazienti dei centri di salute mentale e i detenuti del supercarcere di Trani. Un altro dei suoi romanzi, Rino, il ragazzo della carne, è stato adattato sia in documentario che in una rappresentazione teatrale. Nel 2018 ha pubblicato il suo quinto romanzo, un ritratto inedito di Pietro Mennea, il grande velocista di Barletta. Nel 2023 è uscita la sua sesta opera, Preferisco le stelle.