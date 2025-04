Prosegue il countdown verso l’avvio dell’edizione 2025, la terza nella regione, degli Stati Generali dell’Ambiente in Puglia. Giovedì 10 e venerdì 11 aprile la Fiera del Levante di Bari, sede scelta per quest’anno per l’iniziativa organizzata da Ricicla Tv e Nica, ospiterà una full immersion nel mondo della sostenibilità finalizzata alla vittoria di una delicata partita: ispirare ai principi di sostenibilità la gestione dei rifiuti, delle acque e dell’energia da fonti rinnovabili. Al tavolo ci saranno tutti gli stakeholders coinvolti, su scala regionale e nazionale: istituzioni, enti e imprese, accomunati dalla volontà di definire insieme il futuro ambientale della regione.

La Puglia si afferma infatti come protagonista della transizione ecologica, tracciando una rotta innovativa e virtuosa verso la sostenibilità. Gli Stati Generali dell’Ambiente in Puglia aprono un momento di riflessione e confronto tra enti, istituzioni e imprese, uniti dall’obiettivo comune di definire il futuro ambientale della regione. L’evento rappresenta un palcoscenico privilegiato per esaminare le sfide attuali e per delineare strategie condivise che possano contribuire a scrivere una nuova storia per il territorio. Non a caso l’edizione 2025 raddoppia l’impegno e le giornate a disposizione.

Il nastro di partenza sarà virtualmente tagliato il 10 aprile con una domanda in calce: “Dove eravamo rimasti?”. Proveranno a rispondere Fabrizio Penna – Capo Unità di Missione PNRR – MASE; Luciana Di Bisceglie, presidente Unioncamere Puglia; Daniele Gizzi, presidente nazionale Albo Gestori Ambientali; Fabio Costarella, vicedirettore CONAI; Gaetano Frulli, presidente Fiera del Levante. Attesa anche la presenza del sindaco di Bari Vito Leccese. Il governatore pugliese Michele Emiliano, invitato a rispondere sui cinque anni di politiche ambientali in Puglia, inaugurerà ufficialmente la manifestazione. Nella tarda mattinata di giovedì si parlerà di “Energia e cambiamenti climatici: La transizione tra norme nazionali, leggi regionali e target europei Unità sperimentali nelle aree industriali dismesse per la produzione di idrogeno in impianti FER”. Nel pomeriggio del 10 aprile, alle 15:30, spazio a “Rifiuti ed economia circolare: uno sguardo al futuro. Le sessioni di lavoro riprenderanno alle 10 di venerdì con il panel “Acqua, il sistema pugliese alla sfida della transizione verde”. Alle 14:30 si aprirà una fase di confronto diretto con le imprese. Un primo momento promosso da Unioncamere Puglia sarà dedicato alla sfida ESG cui sono chiamate le imprese del nostro tempo. Tra i relatori delegati del MEF ed esperti di contabilità del sistema camerale. A seguire un tavolo di lavoro sul capitolo RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), uno dei temi più caldi della prima parte di 2025. Risponderanno ai questi delle imprese i massimi esperti ministeriali e del mondo delle software house.

Un momento cruciale di confronto, che mira a elaborare piani d’azione comuni e a stimolare sinergie tra pubblico e privato, al fine di accelerare il percorso verso la piena sostenibilità. Oltre ai convegni è prevista anche un’area dedicata al networking, in cui aziende e istituzioni incontreranno il pubblico e i visitatori. È già possibile accreditarsi per accedere all’evento cliccando sul seguente link: https://www.nica.it/public/eventi/stati_generali/