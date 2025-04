Come da tradizione all’Open della Disfida, non mancano le sorprese con tanto di pronostici ribaltati. La seconda giornata della 25esima edizione del challenger Atp di tennis, è stata ancora frenata dalla pioggia, ma ha visto partire il main draw, con i primi nomi di clamore sui campi in terra rossa del circolo “Hugo Simmen”.

Rinviata a domani la sfida del biscegliese Andrea Pellegrino, a causa dello slittamento delle partite che precedevano quella del pugliese. Tutto ok per Valentin Royer, numero 1 del tabellone principale: il francese ha superato in due set (6/3, 6/4) il giordano Abdullah Shelbay. Niente da fare per l’italiano Marco Cecchinato, ex numero 16 al mondo, eliminato al primo turno dal giovane croato Matej Dodig in 3 set: 1/6, 6/1, 3/6. Altra sconfitta di clamore è stata quella del francese Gregoire Barrere, ex numero 49 al mondo, e seconda testa di serie del seeding barlettano. Il transalpino è stato sconfitto in 3 set (6/2, 0/6, 3/6) dal croato Mili Poljicak. Fuori dai giochi anche la testa di serie numero 6, il belga Gauthier Onclin, eliminato (2/6, 7/5, 6/4) dall’italiano Enrico Dalla Valle nel tripudio del pubblico di casa. Stop al primo turno anche per l’inglese Paul Jubb (tds n.7) superato nettamente dal belga Michael Geerts in due set (6/2, 6/1). Il quadro dei risultati di giornata si è concluso con la vittoria di Robin Bertrand nel derby francese con Mathys Erhard (6/4, 7/5), ed il ceco Maxim Mrva che ha la meglio sul turco Ergi Kirkin (7/5, 2/6, 7/5).

IL PROGRAMMA DI OGGI – C’è grande attesa per le partite di domani. In campo i due pugliesi, a cominciare dal biscegliese Andrea Pellegrino che andrà ad affrontare il croato Duje Ajdukovic (tds n.4). Ultimo match di giornata sul campo centrale, invece, per il giovane martinese Pierluigi Basile che sfiderà il francese Lilian Marmousez. In campo anche un altro big: l’inglese Daniel Evans, ex numero 21 al mondo e vincitore della Coppa Davis. Il britannico giocherà contro l’olandese Jelle Sels. Tra gli italiani spazio anche a Jacopo Berrettini, fratello di Matteo. Per lui si tratta di un gradito ritorno a Barletta, nel derby italiano con Andrea Picchione.

L’INTERVISTA – «Sono contento di tornare a Barletta per diversi motivi – commenta Jacopo Berrettini -. Il primo è che sono legato a questo torneo per aver raggiunto importanti risultati nel singolo (lo scorso anno semifinali) e nel doppio (vittoria nel 2023 in coppia con Cobolli). In secondo luogo perché qui ritrovo sempre un clima amichevole, di grande partecipazione e di grande simpatia, che mi dà un grande supporto nelle prestazioni».

«Arrivo a questa edizione non al massimo – aggiunge il tennista romano -. Avrei voluto fare qualche altra partita prima di arrivare qui, ma spero comunque di riuscire a fare bene. Ci tengo a confermarmi su questi campi, così come spero che da qui possa ripartire la mia scalata alla classifica Atp».

«Il mio allenatore Fabio Gorietti mi segue come un’ombra – conclude Berrettini – A parte gli scherzi stiamo lavorando bene e adesso bisogna raccogliere i frutti. Per quest’anno, infatti, non faccio proclami, ma voglio solo fare tanto buon tennis. E Barletta, che tradizionalmente risulta sempre molto competitivo, diventa un ottimo trampolino di lancio».