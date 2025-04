L’inglese Daniel Evans c’è, e lo ha dimostrato vincendo una partita non semplice agli Open della Disfida. Il challenger Atp da 100mila euro di montepremi non sta deludendo le attese e, con le belle giornate di sole, ha riportato il grande pubblico sugli spalti del circolo tennis di Barletta. Il britannico, ex numero 21 al mondo, ha superato in 3 set molto combattuti l’olandese Jelle Sels: 6/3, 4/6, 6/4.

Esordio col botto per Andrea Pellegrino al torneo internazionale. Il biscegliese supportato dal pubblico di casa ha confermato il suo buon momento di forma, dopo aver conquistato le semifinali al challenger di Napoli. Pellegrino ha superato nettamente in due set (6/2, 6/0) la testa di serie numero 4 del torneo, il croato Duje Ajdukovic. Dopo il match, tuttavia, il biscegliese è costretto al ritiro a causa di una distrazione muscolare alla gamba sinistra. Decisione arrivata dopo un consulto medico.

Non ce l’ha fatta l’altro pugliese di Martina Franca, il giovanissimo Pierluigi Basile. Il 17enne si è arreso in due set (6/2, 7/6) pagando a caro prezzo l’emozione dell’esordio contro il francese Lilian Marmousez.

Nelle gare della prima parte di giornata, in evidenza l’italiano Jacopo Berrettini che ha conquistato il secondo turno, vincendo il derby italiano con Andrea Picchione: due set vincenti (6/1, 6/4) per il tennista romano. Non è andata bene per gli altri due italiani Lorenzo Giustino e Jacopo Vasamì. Il napoletano Giustino ha ceduto in due set (6/3, 6/4) contro il ceco Dalibor Svrcina, mentre il giovanissimo romano Vasamì ha anche fallito un match point prima di cedere al terzo set (1/6, 6/3, 6/7). A chiudere il quadro delle sfide andate in scena ieri ci sono le vittorie del francese Maxime Janvier sul croato Dino Prizmic, e del portoghese Tiago Pereira sull’olandese Mees Rottgering.

Domani si comincia alle 10 con il numero uno del seeding barlettano, il francese Valentin Royer, che affronterà il portoghese Tiago Pereira. A seguire il biscegliese Andrea Pellegrino se la dovrà vedere con l’ucraino Vitaliy Sachko. Nel ricco programma di gare ci sono anche i match tra Daniel Evans e Jacopo Berrettini, e di Enrico Dalla Valle con il francese Maxime Janvier.

LA INTERVISTE

Isidoro Alvisi, vice presidente nazionale Fitp: «Andrea Pellegrino ha dimostrato grande sicurezza evidentemente diretta conseguenza del buon periodo di forma che abbiamo apprezzato anche a Napoli. Il biscegliese ha battuto una testa di serie e quindi si inserisce su una scia buona, che ci auguriamo possa portarlo fino in fondo al torneo. A Pigi Basile, invece, è mancata l’esperienza ma ha dato dimostrazione di competere ad alto livello. Nonostante la giovane età, infatti, il ragazzo è dotato di un rovescio ad una mano molto efficace che ha impressionato anche qui a Barletta. Nota positiva anche per Jacopo Berrettini che a Barletta gioca sempre bene. Infine, da rimarcare il solito bel clima sportivo che si respira sui campi del circolo, per una manifestazione che si conferma di qualità anche per l’organizzazione»

Daniel Evans: «E’ stata una partita combattuta come mi aspettavo. Ci tenevo a proseguire in questo torneo e ho lottato fino all’ultimo punto. Sapevo di trovare un tabellone molto competitivo a Barletta, e così si sta verificando. Sono contento di essere qui, perché c’è una bella atmosfera, tanta gentilezza e un pubblico caloroso. Il mio passato da ex 21 al mondo? E’ tutto alle spalle e con ricordi bellissimi. Adesso sto cercando di ritornare su posizioni ottimali in classifica. Per questo motivo, sto partecipando a diversi challenger, che mi permettono di ritrovare la forma migliore anche se regalano pochi punti Atp. In questo momento mi sento bene, e sto cercando la giusta continuità. Per il futuro? Spero di proseguire su questi livelli, per ritrovare il miglior Evans e il miglior tennis».