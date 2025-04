“Cesare Dante Cioce a cento anni dalla nascita. Fra diritto, politica, impegno civile per Barletta Città della Disfida”. Questo il titolo dell’incontro pubblico patrocinato ed ospitato dal Circolo Unione venerdì 4 aprile alle 18 nel Salone Conferenze di Viale Giannone 7. L’iniziativa, ispirata dalla famiglia, assume valore di rilevanza storica per la figura di Cesare Dante Cioce, grande personalità barlettana, Senatore della Repubblica per due mandati, Sottosegretario alla Giustizia nel secondo Governo Craxi e fautore dell’istituenda Provincia di Barletta. Nonché esemplare riferimento nella professione forense e nella vita pubblica cittadina quale Consigliere comunale per il PSDI (suo partito di appartenenza mai venuta meno) e presidente del Barletta Calcio negli Anni Settanta (quando la squadra in serie C fu potenziata per un campionato di avanguardia).

L’incontro pubblico, condotto dal giornalista e scrittore Nino Vinella con ricca documentazione proveniente dagli archivi e proiezione di immagini anche inedite, vedrà la partecipazione di “testimoni del tempo” collocati fra i vari ambiti nei quali Cesare Dante Cioce riuscì pienamente a sviluppare il suo carisma.

Per l’attività forense, interverranno gli avvocati Domenico Diterlizzi, Antonio Giorgino ed Ugo Operamolla. Per l’attività politica ed istituzionale, gli ex parlamentari Graziano Ciocia e Franco Borgia, l’ex presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna, Domenico Magistro presidente onorario del Psdi, l’ex Consigliere regionale Giuseppe “Peppino” Abbati, l’ex assessore comunale Alfonso Ventura. Per l’impegno di servizio nel Lions Club, il past Governatore Matteo Bonadies con Antonio Luzzi e l’attuale presidente, Carmela Fiore. Ed infine per lo spazio del calcio, gli ex calciatori vecchie glorie Dipaola, Cariati, Milillo, Lobascio, Dibenedetto, e l’ex speaker radiofonico Rino Francavilla. Né mancheranno tante finestre aperte sugli aspetti tuttora ancora meno noti o addirittura sconosciuti, come i testi (anche musicali) delle rappresentazioni in cui l’attor giovane Cesare Dante Cioce si esibiva da studente universitario nella Barletta del secondo dopoguerra.

Sono infatti previsti in scaletta gli interventi musicali alla chitarra del maestro Pino Cava e le azioni recitative e canore di Michele Cafagna e di Antonella Porcelluzzi (Associazione culturale e ricreativa Attori Spontanei Barlettani).