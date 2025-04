Il Palamarchiselli di Barletta sarà abbattuto e ricostruito per diventare un centro sportivo polifunzionale in grado di ospitare attività agonistiche, formative, sociali e ricreative. Il documento di indirizzo alla progettazione approvato dalla giunta lo scorso 18 marzo è stato aggiornato dopo appena una settimana e messo nero su bianco dal settore Lavori Pubblici del Comune. L’intervento programmato richiede questa volta 3 milioni di euro, di cui 2 destinati ai lavori ed uno per la copertura delle spese tecniche. L’abbattimento e ricostruzione del Palamarchiselli si è reso necessario dopo che la struttura, circa un anno fa, venne dichiarata inagibile e a rischio crollo per l’ammaloramento dei pilastri, la cui parte terminale inferiore risultò completamente assente. L’edificio – si legge nella relazione del Settore Lavori Pubblici – non era più in grado di sostenere correttamente i carichi, nè di trasmetterli alla fondazione in modo sicuro. E dunque l’intero impianto aveva una stabilità compromessa che metteva a rischio l’incolumità degli utenti. L’idea di effettuare interventi mirati di risanamento della struttura, dal costo di circa 200mila euro, era tramontata dal momento che non avrebbe consentito di fruire completamente del Palazzetto. Una situazione incompatibile con l’individuazione del Palamarchiselli quale area di emergenza e ricovero prevista dal Piano di Protezione Civile Comunale. Si procederà, quindi, ad un intervento radicale di demolizione e ricostruzione del costo di 3 milioni di euro. La giunta comunale ha candidato il progetto ad un avviso pubblico regionale per la selezione di proposte finalizzate alla messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio.