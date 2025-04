Un’iniziativa potente e simbolica prenderà vita domani, domenica 6 aprile, lungo la litoranea di Ponente: volontari di tutte le età si ritroveranno per una grande mobilitazione ecologica in occasione della prima edizione della Giornata Regionale della Costa Pugliese, promossa dalla Regione Puglia e dalle Capitanerie di Porto, con il coordinamento dell’associazione 2HANDS e il patrocinio del Comune di Barletta.

L’appuntamento per i partecipanti è fissato per le ore 9:30 nei pressi di via Luigi Dicuonzo, vicino al Summer White Beach. L’invito è aperto a tutti: cittadini, studenti, famiglie, associazioni e chiunque voglia contribuire a ripulire e rigenerare le spiagge della città. Il tutto in contemporanea con analoghe azioni lungo l’intero litorale pugliese.

Un gesto semplice, per un impatto reale

L’obiettivo è duplice: dare un contributo concreto alla tutela dell’ambiente marino e lanciare un messaggio forte, chiaro, condiviso: la cura del territorio parte da ciascuno di noi. “Sei più grande di quel che pensi” è lo slogan scelto per questa giornata speciale, che punta a coinvolgere l’intera comunità in una vera azione di cittadinanza attiva.

“Il nostro mare ha bisogno di noi – sottolinea Roberta Piazzolla, referente di Retake Barletta –. Ogni gesto, ogni presenza rappresenta un contributo alla bellezza e alla salute di una terra straordinaria. Barletta è casa nostra. E prendercene cura è una scelta d’amore”.

Come partecipare

Per prendere parte all’iniziativa è sufficiente iscriversi tramite l’apposita APP (link diretto). L’evento è completamente gratuito. I sacchetti per la raccolta dei rifiuti saranno forniti dall’associazione Retake. È consigliato portare guanti antitaglio e, se disponibili, pinze per la raccolta, per operare in totale sicurezza.

Al termine della mattinata, i materiali raccolti verranno conteggiati e sommati a quelli rimossi lungo tutte le coste pugliesi, per un bilancio ambientale regionale condiviso e visibile.