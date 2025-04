“Il ringraziamento della Città di Barletta va al Ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha mantenuto quanto promesso lo scorso 1° Aprile durante la visita istituzionale inviando ( quasi ad horas) la comunicazione dell’impegno formale “a contribuire e sostenere gli interventi di restauro e rifunzionalizzazione del Palazzo Bonelli ai fini culturali, entro il limite richiesto e i modi consentiti”.

Questo il commento del Sindaco Cosimo Cannito e dell’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli.

Solo a seguito di questo impegno formale del Ministro Giuli di circa 3 milioni di euro è stato possibile, già in data 4 Aprile, inoltrare la richiesta di partecipazione del Comune all’avviso pubblico per ottenere l’ulteriore finanziamento di circa 10 milioni di euro che consentiranno di mettere a gara i lavori di restauro di Palazzo Bonelli, essendo necessaria, come da progetto esecutivo approvato, una copertura totale di 13 milioni euro.