Riceviamo e pubblichiamo la nota della segretaria cittadina di Forza Italia, Rosa Tupputi, a seguito di quanto avvenuto al liceo “Casardi”.

«In relazione ai gravi fatti avvenuti presso il Liceo Classico Casardi di Barletta, dove sono

comparse scritte inneggianti a Filippo Turetta e quindi al femminicidio e odio di genere insieme a simboli nazisti, come segretaria cittadina di Forza Italia esprimo la più ferma e decisa condanna. Quanto accaduto rappresenta un episodio gravissimo che offende non solo la comunità scolastica, ma l’intera città di Barletta e tutti coloro che credono nei valori del rispetto e della convivenza civile.

È fondamentale, parimenti, sottolineare come questi atti vandalici non debbano essere strumentalizzati o ricondotti a ideologie di centro destra o centro sinistra. La politica, in questo caso, non c’entra assolutamente nulla. Ci troviamo di fronte all’opera di giovani evidentemente disorientati, privi di valori e di riferimenti educativi solidi. Mai come in questo momento è necessario che tutte le forze politiche, al di là dei colori e delle ideologie, facciano fronte comune per condannare con fermezza simili episodi e per promuovere, soprattutto nelle scuole, un’educazione basata sul rispetto reciproco e sulla civile convivenza.

Il nostro impegno deve essere rivolto a insegnare ai giovani le regole delle buone maniere e dell’educazione civica, valori che trascendono qualsiasi appartenenza politica e che rappresentano il fondamento di una società sana. Esprimo dunque la piena solidarietà alle studentesse e agli studenti del Liceo Casardi, e auspico che i responsabili comprendano la gravità delle loro azioni. È solo unendo le forze, oltre ogni steccato ideologico, che potremo contrastare efficacemente questi fenomeni di inciviltà e costruire una comunità più rispettosa e consapevole».