Dal Dipartimento Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri arriva la conferma della messa a disposizione del finanziamento di 600 mila euro necessario per riqualificare il velodromo dello stadio “Lello Simeone” di Barletta. Lo annuncia il senatore di Forza Italia Dario Damiani, a pochi giorni dal sopralluogo presso la struttura sportiva cittadina del presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, accompagnato da alcuni tecnici federali.

“In tempi record, appena due settimane, si sblocca un altro importante passaggio per il restyling del nostro impianto sportivo. Assegnati i fondi, il prossimo step sarà la sottoscrizione della convenzione con il Comune di Barletta, che ringrazio, nella persona del Sindaco Mino Cannito, per la costante attenzione al progetto; così come ringrazio tutti i soggetti coinvolti in questo intervento, che darà nuovo lustro a una struttura e a una pratica sportiva tanto amate ma finora purtroppo trascurate”, conclude il parlamentare.