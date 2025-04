«Sdegno e indignazione. Non ci sono altri sentimenti per quanto accaduto a Barletta per le scritte apparse nei bagni delle ragazze del Liceo Casardi che inneggiavano a Turetta. Bisogna condannare in maniera ferma quegli slogan che inneggiano alla violenza di genere, al femminicidio e ad ideologie violente inaccettabili. Tutto questo non può trovare assolutamente spazio nella nostra società, non sono solo bravate ma segnali che vanno combattuti con la cultura della legalità e del rispetto delle donne. Confidiamo nel lavoro che le forze dell’ordine stanno già facendo per identificare i responsabili. La Scuola deve essere un luogo inclusivo, per questo quanto accaduto lascia l’amaro in bocca e non va assolutamente sottovalutato». Così il deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, commentando la notizia delle scritte violente apparse al Liceo Casardi di Barletta.