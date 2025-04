Con riferimento alle scritte offensive e sessiste rinvenute sui muri dei servizi igienici del Liceo Classico “Casardi” di Barletta, si riporta di seguito il commento del Sindaco,

Cosimo Cannito.

“Non riesco a trovare le parole per rappresentare il mio stato d’animo per queste scritte volgari. L’autore chieda scusa e si vergogni. Sono sicuro che quanto accaduto non troverà mai spazio nella comunità scolastica del Casardi. Ringrazio i ragazzi per la sensibilità

dimostrata e per aver manifestato il loro dolore e la loro rabbia. Sono d’accordo con loro che non bisogna minimizzare. Tutta Barletta è contro chi semina violenza e odio”.