La Coppa Puglia di Serie D femminile 2025 farà tappa nelle città di Barletta e Andria, con l’attesissima Final Four in programma al Nuovo Polivalente di Andria (seconda semifinale) e al PalaDisfida “Mario Borgia” di Barletta (prima semifinale e finale), in programma nella giornata di sabato 19 aprile. L’evento, tra i più prestigiosi a livello regionale per la pallavolo femminile, vedrà la partecipazione delle quattro squadre finaliste: Nelly Volley, Castellana Grotte, Volley Ruffano e Volley Torre.

A distinguersi non solo per il valore sportivo ma anche organizzativo è la Nelly Volley, che ha ottenuto l’assegnazione dell’evento. “Portare la Coppa non solo a Barletta ma anche nella vicina Andria è sempre stata una mia grande volontà – dichiara Francesco Falconetti – perché attraverso manifestazioni di questo calibro vogliamo accrescere la passione per la pallavolo e per lo sport nell’intera provincia. A tal proposito non posso non ringraziare il CR Puglia della FIPAV per l’opportunità che ci ha concesso “.

Le semifinali e le collaborazioni tra realtà locali

La manifestazione vedrà il coinvolgimento di importanti realtà sportive locali. Ad Andria saranno protagoniste Audax Volley e San Valentino, gestite dalla Polisportiva Andria, insieme all’Accademia dello Sport Trani. Queste società collaboreranno per organizzare la prima semifinale tra New Volley Torre e MB Volley Ruffano, in programma alle 11. A Barletta, invece, sempre al medesimo orario, si svolgerà la seconda semifinale tra la Nelly Volley e la Grotte Volley Castellana, curata direttamente dalla squadra organizzatrice. Il momento clou sarà la finalissima, in programma alle ore 16:30 al PalaDisfida “Mario Borgia”, dove si assegnerà il prestigioso trofeo.

L’importanza della Coppa Puglia non è solo sportiva, ma anche promozionale per l’intera provincia BAT. L’evento ha ricevuto il patrocinio della Regione Puglia, della provincia BAT, del Comune di Andria e del Comune di Barletta, segno di un forte riconoscimento per la promozione dello sport e del territorio. Con un’organizzazione capillare e il supporto delle istituzioni, la Coppa Puglia 2025 di Serie D Femminile si preannuncia come grande spettacolo di sport e passione, con l’obiettivo di avvicinare sempre più giovani al mondo della pallavolo.