In questo fine settimana alcune vie cittadine di Barletta saranno interessate dalla chiusura al traffico dovuta a processioni religiose organizzate dalle parrocchie.

Per favorire la mobilità del traffico veicolare si fornisce l’elenco delle cerimonie religiose e delle strade interessate da ordinanze dell’Ufficio Traffico:

Venerdì 11 Aprile

–Via Crucis interparrocchiale (Buon Pastore – S.Lucia – Santo Sepolcro – S.Maria delle Vittorie – S.Andrea -S.Maria Maggiore). Divieto di transito dalle 19,45 a chiusura processione su Via Vitrani – Via Libertà – Via Casardi – Via Cavour – Vico Cambio – Piazzetta Garibaldi – Via Cialdini – Via Nazareth – Corso Vittorio Emanuele.

–Via Crucis Parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria. Divieto di transito dalle 20,00 a chiusura processione su Via della Resistenza – Via Mazzini.

– Processione Via Matris Parrocchia San Giovanni Apostolo. Divieto di transito dalle 18,00 a chiusura a processione su Via delle Querce – Via Paolo Ricci – Parco dell’Umanità – Via Paolo Ricci – Via delle Querce.

– Processione interparrocchiale (SS.Crocifisso – SS.Trinità – S.Maria degli Angeli). Divieto di transito dalle 19,30 a chiusura processione su Via Petrarca – Via Dante Alighieri – Via Pascoli – Via Foscolo – Via Manzoni – Via Ungaretti – Via Da Vinci – Via Lattanzio.

–Via Crucis Parrocchiale S.Agostino e S.Giacomo. Divieto di transito dalle 19,30 a chiusura processione su Piazza P.Umberto – Via Nanula – Via Roma – Piazza Moro – Via C. da Cordova – Corso Vittorio Emanuele c/o Chiesa San Giacomo.

-Via Crucis Parrocchiale S.Paolo Apostolo. Divieto di transito dalle 19,30 a chiusura processione su Via Donizzetti – Via Verdi – Via Toscanini – Via Boito – Via Vivaldi – Via Verdi.

Domenica 13 Aprile

-Processione Parrocchia Santuario Immacolata. Divieto di transito dalle 9,30 a chiusura a processione su Piazza Moro – Via Milano.

– Processione Parrocchia San Filippo Neri. Divieto di transito dalle ore 10,00 a chiusura a processione su – Via Ofanto – Via Prascina – Via Solferino – Via Mons. Dimiccoli.

– Processione Parrocchia S.Lucia. Divieto di transito dalle ore 10,00 a chiusura processione su Piazza Federico di Svevia – Via dei Greci – Via Cavour.

– Processione Parrocchia Spirito Santo. Divieto di transito dalle ore 10,30 a chiusura a processione su Via Carducci – Via Musti – Via Palestro – Via Boggiano.

– Processione Parrocchia SS. Crocifisso. Divieto di transito dalle ore 10,30 a chiusura a processione su Via Zanardelli – Via Patalini – Via Dante Alighieri – Via Petrarca.

Sarà cura degli operatori della Polizia Locale ripristinare il prima possibile il transito per gli autoveicoli appena terminati gli eventi religiosi al fine di ridurre il più possibile i disagi.