Manca un ultimo tassello al Barletta per rendere una stagione sin qui ottima quasi indimenticabile. L’operazione Triplete ha avuto il via: manca solo l’ufficialità, ma la finale della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti con la Rovato Vertovese dovrebbe giocarsi sabato 10 maggio alle 16 allo stadio Bonolis di Teramo. Un lento avvicinamento, che due pilastri come Matteo De Gol e Nicola Strambelli stanno vivendo in un mix di giusta spensieratezza e necessaria concentrazione.

Battere la Rovato Vertovese rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una stagione in cui il Barletta ha dominato un campionato di Eccellenza Pugliese vinto con sette giornate di anticipo, a +14 dal Galatina secondo con il miglior attacco e la miglior difesa del torneo. Estremamente positivo è stato anche il percorso di Coppa, che ha visto il Barletta alzare al cielo la Coppa Italia Regionale (nella finale contro il Galatina) e raggiungere la finalissima nazionale. Nella mente ci sono ancora i rigori di Giulianova, nella semifinale ribaltata e vinta dal dischetto.

La testa è anche al futuro: la programmazione della prossima stagione ha già avuto il via. I rinnovi contrattuali di alcuni uomini chiave come Strambelli, Bernaola e Montrone sono già stati definiti. Lo stesso destino potrebbe toccare anche a De Gol.

Il servizio.