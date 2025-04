Dal 28 al 30 aprile, la Puglia si muove al ritmo della danza. I teatri, le piazze e le comunità dei Comuni di Putignano, Barletta, Bisceglie, Bari e Ruvo di Puglia si trasformano in luoghi pulsanti di arte e movimento, grazie a un ricco programma curato da Puglia Culture in occasione della Giornata Internazionale della Danza. Un’occasione speciale, riconosciuta a livello mondiale fin dal 1982 dall’UNESCO, che ogni anno unisce coreografi, danzatori e appassionati nel nome dell’espressione più libera del corpo. Una vera e propria festa diffusa: spettacoli contemporanei, flash mob, laboratori urbani, performance collettive e progetti con le scuole daranno vita a un calendario intenso e profondamente condiviso con una rete di realtà artistiche.

Si parte da Putignano con uno sguardo tutto al femminile: il 28 aprile al Teatro Comunale Giovanni Laterza (ore 21) con “Through Her Eyes – Three Female Voices”, uno spettacolo, firmato da tre coreografe internazionali: Emma Evelein (Olanda), Roberta Ferrara (Italia) e Roni Chadash (Israele). A interpretare le loro visioni sarà l’Equilibrio Dinamico Ensemble, realtà pugliese di respiro europeo, che accompagna lo spettatore in un viaggio profondo e potente attraverso lo sguardo femminile nell’arte. Tre voci diverse, tre linguaggi, un unico filo conduttore: l’espressione autentica dell’esperienza femminile attraverso il corpo danzante.

Barletta celebra l’arte della danza con le scuole del territorio, il 29 aprile, giorno ufficiale della Giornata Internazionale della Danza, il Teatro Curci di Barletta, ore 20.30, ospita l’ottava edizione di “Preludi di danza”, un progetto nato nel 2015 grazie ad Arte&BallettO, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Puglia Culture. Un evento che dà spazio e voce alle scuole di danza del territorio, alle giovani e ai giovani interpreti, in un clima di festa, partecipazione e passione condivisa. Perché la danza è anche – e soprattutto – crescita, comunità e formazione.

A Bari, doppio appuntamento: il 29 aprile, una serata dal respiro internazionale: “Equilibrio Dinamico x Verve25” porta sul palco del teatro Kismet Opera (ore 21) sei creazioni coreografiche firmate da nomi di rilievo della scena contemporanea, tra cui Thanh-Tú ‘Sattva’ Nguyễn, Bosmat Nossan, Luca Signoretti e ancora Emma Eveleine e Roberta Ferrara. Più di 30 danzatori da tutto il mondo si alterneranno in scena, tra esplorazioni poetiche, fisiche e sceniche che parlano un linguaggio moderno, fluido, emozionante. Il giorno seguente, 30 aprile, sempre al Kismet, spazio al contest della terza edizione del Premio “Danza al Piccinni”, un progetto di valorizzazione per le scuole di danza del territorio barese, curato da AltraDanza/Domenico Iannone, in collaborazione con ResExtensa – Porta d’Oriente. Il contest, promosso dal Comune di Bari e Puglia Culture, è un’occasione preziosa per sostenere il futuro della danza nella regione e offrire ai vincitori e alle vincitrici la possibilità di esibirsi sul palcoscenico del teatro Piccinni, in occasione del Galà di Stelle Baresi.

A Bisceglie, il 29 aprile si inizia con un flash mob nella centralissima Piazza Regina Margherita di Savoia (ore 17): protagonisti sono gli studenti del Liceo Coreutico “Leonardo da Vinci”, guidati dalla compagnia Sonenalé, che animano il cuore della città con energia e freschezza. Il giorno dopo, 30 aprile, al Teatro Don Sturzo, va in scena “Lo Spazio delle Relazioni”, una performance che intreccia danza e vissuto quotidiano. Dieci persone, selezionate tramite una call pubblica, salgono sul palco per raccontare – attraverso il movimento – l’intimità, le connessioni e le emozioni che ci uniscono. Uno spettacolo che fa della partecipazione il suo centro e che conferma come la danza possa essere anche strumento di ascolto e trasformazione.

A Ruvo di Puglia, la danza si fa urbana, collettiva e musicale: il 29 aprile la giornata si apre presto: già dal mattino (ore 10), con le “Pratiche Coreografiche” del festival LE DANZATRICI en plein air, realizzato dalla Compagnia Menhir con il supporto di Luna nel Letto, la danza entra negli spazi pubblici e coinvolge la cittadinanza in esercizi, giochi, improvvisazioni. In serata, il Teatro Comunale ospita uno spettacolo doppio (ore 20). Prima, le Danze Urbane della Compagnia Menhir, in collaborazione con l’ITET “Tannoia”. A seguire, la performance “Itinerance in Jam” della Compagnia EZ3 di Ezio Schiavulli, che fonde danza e musica jazz live in un’atmosfera che rievoca la New Orleans degli anni ’50: spontaneità, ritmo e arte che nasce dall’incontro. In scena Ezio Schiavulli e Gabriele Montaruli e i musicisti Gilberto Bufi e Luca Tomasicchio.