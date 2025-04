«La nota del Partito Democratico nazionale appare intempestiva e irrazionale. Gli iscritti vorrebbero conoscere i numerosi esposti pervenuti in merito alle questioni ambientali e di etica politica. Tutto ci sembra artatamente costruito per tentare di eliminare dalla scena politica locale iscritti e dirigenti di partito che hanno conseguito solo risultati lusinghieri per il Pd. Basti vedere gli esiti delle elezioni amministrative e provinciali. Lo sciacallo tentativo di ergersi a protagonisti dell’etica, dei valori e dei principi non ha nessun fondamento. In riferimento al ruolo del consigliere Caracciolo, ricordiamo che lo stesso si è dimesso autonomamente dalla carica di assessore regionale prima e di capogruppo dopo.