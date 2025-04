La biblioteca Comunale di Barletta celebra la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore con un evento speciale dedicato all’illustrazione per ragazzi. Mercoledì 23 aprile alle ore 17, nella sala conferenze di Palazzo San Domenico, l’illustratore Andrea Buongiorno, noto anche con lo pseudonimo “Buong”, fumettista e disegnatore professionista di esperienza ventennale, guiderà ragazzi e adolescenti in un divertente viaggio alla scoperta del disegno in stile Chibi.

Nato in Giappone e diffusosi in tutto il mondo, il disegno Chibi sarà protagonista di questo laboratorio creativo che, senza l’utilizzo di strumentazione digitale, permetterà ai partecipanti di scoprire e affrontare i passaggi che portano alla creazione di una baby parodia ispirata a personaggi di fantasia o tratti dagli anime, dal fumetto, dal cinema, dallo sport. I diversi step riguarderanno nozioni legate alla costruzione della figura, all’espressività e alla corretta inchiostrazione in un workshop completamente interattivo, nel quale i partecipanti avranno la possibilità di conoscere e mettere in pratica le tecniche di disegno, di narrazione e creazione, apprendendo i segreti del mestiere. Un’opportunità imperdibile di esplorare il mondo affascinante di quest’arte grafica con la guida di un professionista specializzato nel disegno umoristico.

“Una interessante occasione – commentano il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli – per far scoprire, nell’ambito delle innumerevoli e pregevoli iniziative di promozione culturale della biblioteca comunale Loffredo – l’avvincente universo fumettistico”.

L’evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Per informazioni e iscrizioni, contattare la Biblioteca al numero 0883578646 o via mail a [email protected] .