Due successi pesanti in un weekend pasquale che ha riservato non poche soddisfazioni per il movimento del calcio a 5 barlettano.

La Grimal Futsal Barletta, davanti ai 1500 del ”PalaDisfida”, è riuscito a prevalare negli spareggi regionali di Serie C1 per 8-5 sull’ostico Real Molfetta. Gara bellissima tra la seconda e la terza in classifica al termine della stagione regionale. Dopo i regolamentari, terminati sul 4-4, la formazione di Michele Bizzoca è riuscita ad andare a segno altre quattro volte nell’extratime, guadagnandosi l’accesso ai playoff nazionali. Sulla strada verso la Serie B ci saranno ora i lucani del Gorgoglione, con doppio confronto previsto tra il 24 e il 31 maggio.

Serie C1 che ritrova l’Eraclio. Straordinario il percorso degli ultimi tre mesi per i ragazzi di Distaso che, dopo aver vinto la Coppa Puglia, sono riusciti prima a superare in semifinale playoff la quotata Soccer Altamura (2-4 in terra murgiana), poi a prevalere in finale sul Futsal Ostuni (0-2 nella città bianca) grazie alle reti di Sellitri e Dicandia. Ad avvalorare il percorso dei barlettani, l’aver ribaltato il fattore campo nei due atti conclusivi. Biancorossi che ritrovano il quinto livello del futsal italiano dopo tre anni.