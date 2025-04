Riceviamo e pubblichiamo il messaggio di S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo relativo alla morte di Papa Francesco.

Carissime e carissimi, abbiamo appreso da pochi minuti la notizia della morte del Santo Padre Francesco. Faccio mie, condividendole a voi, le parole del Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della CEI, in atteggiamento di gratitudine verso il Pontefice defunto e di preghiera al Signore per Lui: «“È un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa. Affidiamo all’abbraccio del Signore il nostro amato Papa Francesco, nella certezza, come lui stesso ci ha insegnato, che “tutto si rivela nella misericordia; tutto si risolve nell’amore misericordioso del Padre”. Chiedo a tutte le Chiese in Italia che siano suonate le campane delle chiese in segno di lutto e che siano favoriti momenti di preghiera personale e comunitaria, in comunione tra di noi e con la Chiesa universale».