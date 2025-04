Pericolo sventato. Nicola Strambelli potrà esserci nella finalissima che il suo Barletta giocherà sabato 10 maggio al Bonolis di Teramo: di fronte ci sarà la Rovato Vertovese, nella partita che varrebbe in caso di vittoria il Triplete ai biancorossi di Pasquale de Candia, già in grado di dominare l’Eccellenza pugliese e di portare a casa la fase regionale della Coppa. Uscito dolorante dall’allenamento congiunto di venerdì’ scorso al San Nicola con il Bari, partita con coda ricca di scintille, Strambelli è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno escluso lesioni o rotture del ginocchio sinistro. Una forte distorsione, che non dovrebbe pregiudicare la presenza del “Mago” nel pomeriggio di Teramo.

D’altronde, Strambelli vuole mantenere la promessa fatta prima della semifinale di ritorno a Giulianova, conquistata dai biancorossi ai calci di rigore: portare il Barletta all’ultimo atto della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti, a un passo da un Triplete che saprebbe di replay dopo quello festeggiato tre anni fa. Nella notte di Giulianova, destinata a diventare una delle più speciali degli ultimi 20 anni per i tifosi biancorossi presenti nel settore Ospiti del Fadini, c’è stata la firma maiuscola di Strambelli. Il numero 10 si è caricato la squadra sulle spalle, da trascinatore, e l’ha portata al traguardo segnando due volte dal dischetto in partita e una dagli 11 metri nella lotteria finale dei rigori. Ciliegina sulla torta di una stagione con numeri da record, in cui Strambelli ha già segnato 20 gol – alcuni bellissimi, come la punizione al Bitonto al Puttilli o il tracciante terra-aria alla Nuova Spinazzola – e fornito 14 assist tra campionato e Coppa. Effetti di una stagione vissuta da protagonista, con il volante biancorosso in mano in particolare fino a febbraio, mese in cui il Barletta ha chiuso con largo anticipo la pratica promozione. Ora alla sua già ricca bacheca il numero 10 vuole aggiungere la Coppa. A Teramo ci saranno almeno 2000 tifosi del Barletta a sostegno, forse 3000. Tutti in attesa di informazioni sulle modalità di acquisto dei tagliandi, attese entro e non oltre l’inizio della prossima settimana. Sulla strada c’è un solo ostacolo: la Rovato Vertovese. E l’idea è quella di rendere straordinaria una stagione dai voti già molto alti.