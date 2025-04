“Un’azione comune non significa che tutti eseguono lo stesso movimento, al contrario: molti movimenti diversi vengono armonizzati in un’azione comune.” (Rudolf Laban).

“Le parole di Rudolf Laban esprimono lo spirito dei professionisti della danza di Barletta, che uniti, pur conservando le proprie specificità, celebreranno il 29 aprile 2025 la Giornata Internazionale della Danza – questo il comunicato dei professionisti della danza di Barletta: Ilaria Davanzo, Mauro de Candia, Marianna Detazio, Stetania D’Onofrio, Grazia Ferrante, Flora Gargano, Filomena Garzillo, Rosellina Goffredo, Paola Lasala, Elisabetta Lauro, Monica Mango, DaniaMansi, Miriam Marchianò, Viviana Tatò, Nunzia Terlizzi Dal 2015 la Danza di Barletta, proponendo performance, conferenze, incontri nelle scuole, festeggia questa giornata ufficialmente istituita dall’UNESCO nel 1982. Danzatori e danzatrici, coreografi e coreografe, maestri e maestre, amanti della danza, associazioni e scuole di danza, uniti dal comune scopo di diffondere la danza, animeranno la città nei giorni 28 e 29 aprile con un ricco programma di iniziative. I professionisti di Barletta credono nel potere che la danza possa avere in questo momento storico teso a dividere. Attraverso questa azione di stampo artistico auspicano di poter dare un contributo sociale, che disegni un mondo possibile, quello inclusivo e collaborativo e che abbia come unico intento quello di portare la gioia della danza a tutti”.

Programma:

GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DANZA

28/29 aprile 2025, Barletta

Lunedì 28 aprile

ore 19.00 – 20.00

INSTALLAZIONI

Evento site specific

a cura delle scuole di danza: ARTE IN MOVIMENTO, IL PALCOSCENICO, INVITO ALLA DANZA, TEATRODANZA, WELLNESS ACADEMY

Piazza Federico di Svevia

in collaborazione con i bar BLEND, LARA, MAMMAMIA CAFè

Martedì 29 aprile 2025

ore 17.00 – 18.00

IMPROVVISAZIONI

Workshop per il progetto “A corpo libero” UISP APS BAT

a cura di Rosellina Goffredo

presso ASD BAILAMOS, via Carso, 32

ore 18.00 – 19.00

IMMAGINI IN MOVIMENTO

Premiazione 2° concorso di pittura

a cura delle associazioni ARTE&BALLETTO e CENTRO STUDI BARLETTA IN ROSA A.P.S.

Col patrocinio del Comune di Barletta e di PACT – Polo Arti Cultura e Turismo Regione Puglia

Palazzo San Domenico, sala conferenze

ore 19.00 – 20.30

LA TUA AZIONE IN DANZA Un passo alla volta, tutti insieme. Dillo in danza.

Performance interattiva con il pubblico

a cura di AZIONI IN DANZA 2025 in collaborazione con COLLETTIVO KRASS

Ingresso teatro G. Curci

Ore 20.30

PRELUDI DI DANZA

8^ Rassegna di danza

A cura di: ARTE&BALLETTO, APULIA DANZA FESTIVAL, ARTE IN MOVIMENTO, I CARE DANCE&FITNESS, INVITO ALLA DANZA, TEATRODANZA

Col sostegno del Comune di Barletta e Puglia Culture – Circuito Teatrale

Teatro G.

Curci