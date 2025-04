Evento imperdibile al Politeama Paolillo di Barletta. Rimasterizzato digitalmente in 4K dal girato originale in pellicola 35mm, con audio migliorato e remixato da Steven Wilson, “Pink Floyd: Live At Pompeii – MCMLXXII” diretto da Adrian Maben, rappresenta un documento di rara bellezza della band dal vivo. Un concerto intimo, senza pubblico, girato nell’ottobre del 1971, in un luogo suggestivo, il primo concerto live mai realizzato a Pompei, con riprese spettacolari di giorno e di notte. Per la prima volta sul grande schermo, il film, fino a domenica 27 aprile, è in programma nella storica struttura barlettana (ore 18.30 e 21.15).

Il meticoloso restauro è stato diretto da Lana Topham: tecniche all’avanguardia per garantire il massimo dettaglio. Colori migliorati e ogni fotogramma rivisto e riparato con cura. “Dal 1994 ho cercato le sfuggenti riprese originali di Pink Floyd at Pompeii, quindi il recente ritrovamento del negativo originale in 35mm del 1972 è stato un momento molto speciale – sostiene Lana Topham – La nuova versione restaurata presenta il primo montaggio completo di 90 minuti, combinando i 60 minuti della performance con i segmenti documentaristici agli Abbey Road Studios filmati poco dopo”.

Qualità sonora straordinaria firmata da Steven Wilson che ne esalta la profondità e la chiarezza, mantenendo autenticità e spirito dell’originale del 1972. In Italia l’iconico film è distribuito in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con Radio Deejay, Radio Capital, MYmovies, D’Alessandro e Galli.