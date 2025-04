“Noi rendiamo oggi onore a donne e uomini che hanno combattuto per darci la libertà e la democrazia. Questa cerimonia non è un rituale inutile e astratto ma è un nostro dovere così come abbiamo il dovere di ricordare e di trasmettere ai nostri giovani il concetto che la libertà sotto ogni forma va sempre coltivata e difesa tutti i giorni.” Così si è espresso il Sindaco Cosimo Cannito alla cerimonia dell’80° anniversario della Liberazione tenutasi a Barletta in quattro distinti e toccanti momenti organizzati in collaborazione con l’ANPI BAT.

Alla presenza Prefetto di Barletta Andria Trani S.E. Silvana D’agostino, del Senatore Dario Damiani, del Sindaco Cosimo Cannito, dei componenti della Giunta e del Consiglio, delle autorità militari e delle associazioni combattentistiche, il primo momento si è svolto presso il rivellino del Castello. Il programma ha previsto, una breve riflessione di S.E. l’Arcivescovo, Mons. Leonardo D’Ascenzo, seguita dall’intervento del Sindaco e dalla deposizione di corone sulle lapidi che ricordano la strenua difesa da parte dei militari italiani all’arrivo delle forze tedesche durante il secondo conflitto mondiale. La cerimonia è poi proseguita a Palazzo di Città, di seguito ai giardini De Nittis con momenti di raccoglimento sia al monumento che ricorda il militare caduto Nicola Sernia sia al murale dedicato ai fratelli Vitrani, partigiani uccisi dai nazifascisti. Il programma ha avuto la sua naturale conclusione con l’omaggio ai caduti di tutte le guerre in piazza Monumento, quindi davanti al muro dell’ex palazzo delle Poste dove è sita la lapide che ricorda i nomi dei 12 vigili urbani e netturbini vittime della rappresaglia nazista del 12 settembre1943.

La lettura da parte di studenti barlettani e giovani iscritti all’ANPI di alcuni brani descrittivi degli avvenimenti legati alla Resistenza hanno suggellato ogni momento della giornata.