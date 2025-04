Una parata di stelle per riunire atleti, tecnici, giudici e società che nel 2024 si sono distinti su scala nazionale e internazionale. Questo è stato il Galà dell’Atletica Pugliese ospitato dal Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale FIDAL Puglia, ha portato alla premiazione di oltre 90 atleti. Numeri che inorgogliscono il presidente regionale Eusebio Haliti.

Ad Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), campionessa italiana assoluta e promesse nel lancio del peso, e all’olimpico Lapo Bianciardi (G.S. Avis Barletta ASD)il titolo di Atleti dell’Anno mentre Giuseppe Disabato (Amatori Atletica Acquaviva) è stato scelto come Miglior Talento dell’Anno. Per Musci, una tradizione di famiglia. Premio speciale a Gabriele Belardi (Atletica Elite Academy Bari), per i suoi risultati straordinari nel salto con l’asta, mentre l’Avis Barletta -casa sportiva di Pietro Mennea è risultata la società dell’anno. Stefano Mei, presidente della Fidal nazionale, ricorda così la Freccia del Sud e apre le porte ai grandi eventi a Barletta.

Il Galà dell’Atletica Pugliese ha confermato l’eccellenza dello sport regionale, il valore dei suoi protagonisti e la forza di un movimento che guarda con entusiasmo alla nuova stagione agonistica. Chiari i piani per il futuro.