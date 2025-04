Un pino di enormi dimensioni è franato al suolo ieri sera a Barletta, intorno alle 22:00, in viale Regina Elena, la strada che dal castello conduce alla litoranea di Levante, travolgendo nella caduta un altro albero ed un palo della luce. Solo per una fortunata coincidenza non si sono registrati feriti o danni più rilevanti, trattandosi di un’arteria solitamente molto trafficata anche in orario serale. Gli alberi si sono infatti abbattuti in una zona di transito di pedoni e veicoli. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per delimitare l’area ed effettuare i primi rilievi. Le cadute di alberi a Barletta non sono più una notizia: dal centro alla periferia gli episodi denunciati negli ultimi anni sono davvero tanti, quasi sempre causati da una cattiva manutenzione del verde. Solo pochi mesi fa documentammo la caduta di un albero avvenuta a poche decine di metri dal pino crollato ieri sera. Sintomatico del fatto che tutta la zona del castello andrebbe monitorata con attenzione anche se le segnalazioni di pini in cattivo stato di manutenzione e potenzialmente pericolosi arrivano da ogni parte della città. Per affrontare questa situazione l’amministrazione comunale avviò lo scorso 6 novembre con il supporto di un agronomo specializzato il censimento del verde pubblico urbano. Un’indagine attraverso specifici software che dovrebbe permettere al Comune di conoscere lo stato di salute dell’intero patrimonio verde di Barletta e di intervenire dove si manifestassero delle criticità. Quando il censimento venne presentato in conferenza stampa, l’amministrazione dichiarò che entro il mese di marzo si sarebbe concluso. La data di consegna è ora slittata a metà maggio, sperando che sia quella definitiva.