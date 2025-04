L’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, diretta dal professor Alberto Fersini, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: l’accreditamento come Unità di Chirurgia Tiroidea (UCT) da parte della Società Italiana Unitaria di Endocrinochirurgia (SIUEC), l’associazione scientifica di riferimento per gli endocrinochirurghi italiani.

Questo importante traguardo, conferito nell’ambito del Programma Valutativo di Accreditamento (PVA) della SIUEC, certifica l’elevata qualità delle prestazioni offerte dall’Unità Operativa nel trattamento delle patologie tiroidee. Sono stati 85 nel 2024, infatti, gli interventi chirurgici su tiroide e paratiroide, con patologie benigne e maligne, effettuati a Barletta.

L’accreditamento è stato assegnato a seguito di una rigorosa valutazione che ha preso in considerazione non solo il volume di interventi chirurgici eseguiti, ma anche le condizioni strutturali, organizzative e gestionali, oltre alla qualità dei risultati clinici ottenuti.

La SIUEC associa endocrinochirurghi e chirurghi generali che si occupano con particolare impegno di patologia della tiroide, delle paratiroidi, del surrene, del pancreas, dei tumori neuroendocrini, oltre a endocrinologi, medici nucleari, anatomopatologi, otorinolaringoiatri e altri specialisti che per ragioni di studio o di affinità trattano questa materia.

Tra gli obiettivi vi è quello di favorire lo scambio di informazioni, di esperienze e la conoscenza fra gli operatori del settore, individuando elementi condivisi di crescita e progresso scientifico.

“Questo riconoscimento – dichiara il prof. Fersini, direttore della UOC di Chirurgia Generale – è il frutto del lavoro di squadra e della dedizione degli specialisti del team multidisciplinare dell’Asl Bt che, ogni giorno, si impegnano per garantire ai pazienti cure all’avanguardia e personalizzate. Ovviamente non solo nel campo della chirurgia tiroidea ma ad ampio raggio visto che nel 2024 abbiamo anche svolto oltre 1.200 interventi chirurgici. Essere accreditati come Unità di Chirurgia Tiroidea dalla SIUEC rappresenta un ulteriore stimolo a perseguire l’eccellenza nel campo dell’endocrinochirurgia. Inoltre va ricordato che il registro oncologico pugliese evidenzia che gli interventi sulla tiroide sono tra le prime cause di mobilità passiva extraregionale”.

“Questo risultato non è solo un riconoscimento per i nostri professionisti, ma anche una garanzia per i cittadini che si affidano alle nostre cure – aggiunge Tiziana Dimatteo, commissario straordinario Asl Bt – con l’obiettivo di continuare ad investire in innovazione e formazione per mantenere e superare sempre standard di qualità elevati indicati da target regionali e nazionali”.