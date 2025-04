L’ultimo avvistamento la sera di venerdì 25 aprile, intorno alle ore 20:00, nel centro di Barletta, la sua città. Da quel momento non si hanno più notizie di Francesco Diviesti, il 26enne allontanatosi da casa senza un’apparente spiegazione. I genitori si sono rivolti ai carabinieri per denunciarne la scomparsa e da ieri la sua foto circola sul web nella speranza che qualcuno possa fornire informazioni utili a ritrovarlo. Inutili i tentativi di mettersi in contatto con il ragazzo, da oltre due giorni il suo cellulare risulta irraggiungibile. L’auspicio di amici e parenti è che si tratti di un allontanamento volontario anche se il giovane, stando alle informazioni ricevute dai militari, non avrebbe mostrato particolari segni di malessere. La Prefettura di Barletta ha attivato il piano per le ricerche delle persone scomparse. I carabinieri stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti del giovane esaminando le registrazioni di tutte le telecamere di videosorveglianza che il 26enne potrebbe aver incrociato dall’ultimo luogo in cui è stato visto. Intorno alla mezzanotte sarebbe entrato nel salone da parrucchiere in cui lavora col padre immortalato dalle telecamere del posto. Setacciate anche le campagne circostanti e nelle prossime ore, se non dovessero dare ancora esito positivo, le ricerche verranno ulteriormente intensificati.