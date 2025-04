La Bat è pronta a recitare un ruolo da protagonista ai Campionati Europei di Taekwondo itf, in programma in Estonia a Tallin, dallo scorso lunedì 28 aprile fino a domenica 4 maggio. Gli atleti della sesta provincia pugliese rappresenteranno l’Italia e sfideranno i campioni provenienti da tutta Europa.

La delegazione della Bat sarà composta da ragazzi e ragazze provenienti dalle società sportive del territorio. Cinque gli atleti della prestigiosa Federico II di Barletta: Gianmarco Areste (III Dan), Antonio Guglielmi (III Dan), Ruggiero Dagnello (II Dan), Francesco Manna (II Dan) e Davide Piazzola (II Dan). Dalla società Rea Sport di Canosa saranno in gara gli atleti Adriano Lisanti (II Dan), Daniele Palermo (I Dan) e Ferdinando Pistillo (IV Dan). Da Trinitapoli, invece, gareggerà Raffaella Sisto (I Kup) dell’Asd Coreanteam.

Accompagneranno gli atleti della Bat, i dirigenti espressione della sesta provincia ma riferimenti importanti nel taekwondo internazionale: il presidente della Federazione Italiana e vicepresidente europeo (master VIII Dan) Ruggiero Lanotte, e il coach della squadra (master VII Dan) Giuseppe Lanotte, entrambi della Federico II di Barletta. Completano la delegazione il maestro andriese Raffaele Ardito, arbitro internazionale cintura nera (VI Dan), e il maestro Giuseppe Cafagna, arbitro internazionale cintura nera (IV Dan), originario di Barletta, formatosi nella Federico II e attualmente attivo a Catania.

«Un grande orgoglio per tutto il territorio della Bat, che conferma ancora una volta la sua eccellenza nello sport, con l’augurio che gli atleti possano distinguersi con impegno, passione e dedizione in questa importante competizione europea – commenta Ruggiero Lanotte -. A Tallinn, la squadra si è unita agli atleti provenienti dalle altre regioni italiane, formando così un unico team nazionale pronto a competere ai massimi livelli. Negli anni, i ragazzi hanno acquisito una buona esperienza internazionale, che spero possa portare a prestigiosi risultati».