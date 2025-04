«Entro il mese di giugno dovrebbe arrivare l’aggiudicazione dei servizi di progettazione della nuova piastra oncoematologica dell’ospedale “Dimiccoli” di Barletta». Così il consigliere regionale Filippo Caracciolo a margine dell’audizione della I commissione da lui richiesta per aggiornamenti sullo stato di avanzamento dell’iter che porterà alla realizzazione della nuova struttura.

«Nel corso della seduta – ha affermato Caracciolo – il direttore dell’Area tecnica della Asl Bt Carlo Ieva ha confermato quanto già riportato nella precedente audizione in I commissione del 17 marzo. L’esclusione del primo classificato della gara per i servizi di progettazione, a causa di un difetto non sanabile dell’offerta, ha comportato un leggero ritardo nei tempi. Si sta ora procedendo alle verifiche sul secondo classificato per arrivare alla stipula del contratto entro giugno. I tempi di realizzazione del Progetto di fattibilità tecnico economica sono di 90 giorni. Procedendo con un appalto integrato si potrebbe arrivare al via dei lavori entro la fine del 2025.

La nuova struttura, che sorgerà negli spazi esterni al “Dimiccoli”, vedrà la presenza di 16 posti letto di oncologia, 20 di ematologia, 30 poltrone di infusione oncologiche, 12 poltrone di infusione ematologiche, 4 sale per i trapianti (a fronte delle attuali due), 4 ambulatori e 2 ampie sale di attesa. L’opera, che andrà a rafforzare una volta di più la vocazione oncologica dell’ospedale di Barletta, sarà realizzata interamente grazie ad 8.9 milioni di euro di fondi regionali ex articolo 20.

Come per il nuovo ospedale di Andria – conclude Caracciolo – ho richiesto un aggiornamento della I commissione per la fine del mese di giugno. Continuerò a vigilare sul rispetto dei tempi».