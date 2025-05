Il progetto è finalizzato alla divulgazione della danza contemporanea e in particolare del Teatrodanza a Barletta, con il sostegno del Comune di Barletta e di Puglia Culture. Nel 2025 si è giunti alla XII edizione con una programmazione annuale ed eventi correlati di promozione della danza. È un progetto ideato e curato da Stefania D’Onofrio, diplomata al corso triennale di Teatrodanza della Scuola d’Arte Drammatica “Paolo Grassi” di Milano, in collaborazione con il Collettivo Krass.

L’edizione 2025 propone il tema del “rituale” come concept e spunto di riflessione. Sul piano intimo questo si sviluppa nella relazione tra emozioni e vulnerabilità, per raccontare la bellezza della fragilità umana attraverso il corpo in movimento. In ogni conflitto, esiste sempre un rifugio. Non è un luogo fisico, ma uno spazio interiore che custodisce la sacralità della casa. Sono i rituali a ricondurci alla normalità, a proteggere il nostro quotidiano dalle ferite del mondo. La danza è uno di questi rituali: un atto che trascende il semplice movimento per diventare espressione intima e collettiva. Il danzatore moderno, come gli antichi sacerdoti, segue una preparazione meticolosa: il riscaldamento del corpo, la concentrazione, il respiro che si accorda con il battito del cuore. Ogni spettacolo è un rito di trasformazione, dove il corpo si fa tramite di emozioni universali. Nel festival Azioni in Danza, la ritualità si manifesta nei gesti ripetuti, nelle coreografie che scandiscono il tempo e nello spazio che vive di una nuova sacralità e che diventa un luogo di incontro tra individuo e collettività.

Nella XII Edizione sono previste 14 esibizioni tra spettacoli e performance, 2 lecture, 2 workshop, uno per allievi di scuole di danza di livello intermedio/avanzato e uno per amatori, a cura di Olimpia Fortuni, 2 eventi speciali fuori abbonamento a prezzi agevolati e una proposta di Teatro ragazzi a chiusura del Festival. Per un coinvolgimento totale di 13 Compagnie di danza, 33 artisti (tra danzatori, coreografi e musicisti) e 2 esperti.

Nella edizione del 2025, ai fini dell’educazione del pubblico, della divulgazione dell’arte della danza e della promozione degli spettacoli, il Festival propone due lecture ad ingresso gratuito, una sulla Performing Art a cura di Michela Laporta sulla contaminazione tra le arti visive e la danza e l’altra di storia e filosofia della danza a cura di Francesca Beatrice Vista con un focus internazionale sulla danza tra glia anni 50 e anni 80 del Novecento.

Il luogo della rassegna è, ormai dal 2016, una Chiesa, nello specifico la Chiesa della Comunità di Sant’Antonio, non sconsacrata e adibita ad attività ricreative e culturali e gestita da un APS. La Chiesa viene allestita con tappeto danza, americane per la illuminotecnica, service che si occupa di fornire tutte le esigenze tecniche degli spettacoli. Quest’anno sarà allestita in modo migliorativo con delle pedane, simili a tribune, che permetteranno al pubblico di seguire gli spettacoli con una visuale migliore anche nelle ultime file.

Quest’anno, inoltre, la comunicazione è stata affidata e condivisa con un team di creativi: Fabio Degano, Creative Director, Petra Schwartz, artista che ha realizzato il concept dell’artwork dell’immagine del Festival, Luigi Cascella ha curato l’aspetto grafico, il videomaker Alex Pasquale che ha proposto un teaser realizzato con una danzatrice di Barletta, Francesca Dadduzio e documenta l’intera programmazione con i video delle serate. Collaboreranno inoltre al Festival dei ragazzi volontari che si occuperanno delle attività di comunicazione social, ai fini della promozione, e altri volontari che vogliono fare esperienza nel Festival occupandosi di accoglienza al pubblico e alle Compagnie e sono tutti membri attivi dello staff.

Durante il festival sarà presente un’istallazione che è un invito al pubblico a salire sul limbo e a trasformare ogni azione in movimento, ogni gesto in espressione. Lìobiettivo è quello di coinvolgere il pubblico facendolo sentire protagonista e, allo stesso tempo, parte integrante di questo rito collettivo a cui prenderemo parte dal 6 maggio al 18 maggio 2025.

Info e prenotazioni 3275458920 [email protected]

Programma completo: https://www.pugliaculture.it/rassegna/festival-azioni-in-danza-2025-xii-edizione