Oltre 1000 biglietti staccati nel giro di un’ora e il successivo sold out della curva nord destinata ai tifosi biancorossi. È “febbre Barletta” in vista della finale di Coppa Italia Dilettanti in programma sabato 10 maggio al “Bonolis” di Teramo.

All’apertura del circuito online alle ore 12 di venerdì 2 maggio, i tifosi hanno risposto con grande entusiasmo, polverizzando la metà dei biglietti a disposizione. Si va ormai verso il tutto esaurito nelle prossime ore, con i restanti ticket a disposizione nei distinti: sarà caccia al tagliando che consentirà di accedere all’attesa finale contro la Rovato Vertovese.

A cura di Giacomo Colaprice